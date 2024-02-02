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        Hatayspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın bir galibiyeti. Çünkü çok sabrediyorlar, çalışıyorlar, istiyorlar ve inanıyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:45 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:45
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        Hatayspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın bir galibiyeti. Çünkü çok sabrediyorlar, çalışıyorlar, istiyorlar ve inanıyorlar." dedi.

        Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sıralama açısından iki takım için de önemli bir mücadelenin geride kaldığını söyledi.

        Yenilen takımın düşme hattında kalacağı bir maça çıktıklarını vurgulayan Demirel, oyuncularına bu mücadelenin oynadıkları veya yaptıkları karşılaşmalar içerisinde en önemlisi olduğunu anlattığını aktardı.

        İyi konsantrasyonla maçı kazandıklarını vurgulayan Demirel, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın bir galibiyeti. Çünkü çok sabrediyorlar, çalışıyorlar, istiyorlar ve inanıyorlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, çalışıyoruz. İmkanlar doğrultusunda puan kazanmak istiyoruz. Evet 10 haftalık sıkıntılı bir süreç ama bundan sonraki süreçte Hatayspor daha yukarı gidecektir. Emin bir şekilde ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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