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        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:14
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        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, DEAŞ adına geçmiş dönemde silahlı faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin'de yapılanma arayışında olan ve sözde DEAŞ istihbarat biriminde görev aldıkları belirlenen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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