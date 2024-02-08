Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, MİT Başkanlığı, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, DEAŞ adına geçmiş dönemde silahlı faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin'de yapılanma arayışında olan ve sözde DEAŞ istihbarat biriminde görev aldıkları belirlenen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Otomobil scootera çaptı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Otomobil scootera çaptı! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek

        Benzer Haberler

        Mersin'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Mersin'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'li Elitaş: Mersin'i Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye he...
        AK Parti'li Elitaş: Mersin'i Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye he...
        Mersin'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        Mersin'de "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        Sultangazi Belediyesi, sporcuları için Mersin´de gelişim kampı düzenledi
        Sultangazi Belediyesi, sporcuları için Mersin´de gelişim kampı düzenledi
        Akkuyu NGS´nin 1´inci ünitesinde montaj çalışmaları için özel alan oluşturu...
        Akkuyu NGS´nin 1´inci ünitesinde montaj çalışmaları için özel alan oluşturu...
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı