Hatayspor, Rui Pedro'yu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Rui Pedro ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "NK Olimpija Ljubljana forması giyen orta saha oyuncusu Rui Pedro ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Rui Pedro'ya takımımıza 'hoş geldin' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

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