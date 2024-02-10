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        MEÜ'de savunma sanayisinde kullanılacak yerli çelik bağlantı elamanları üretiliyor

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Taşkın'ın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında, yerli çelik bağlantı elemanları üretimi gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:02
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        MEÜ'de savunma sanayisinde kullanılacak yerli çelik bağlantı elamanları üretiliyor
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        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Taşkın'ın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında, yerli çelik bağlantı elemanları üretimi gerçekleştiriliyor.

        Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dr. Öğretim Üyesi Umut Önen ve Dr. Öğretim Üyesi Öyküm Başgöz'ün araştırmacı olarak yer aldığı "Savunma Sanayi İçin Yüksek Mukavemetli Bağlantı Elemanlarının Üretimi" projesinin 18 ay süreceğini söyledi.

        Proje kapsamında, savunma sanayide kullanılacak yerli ve milli yüksek kaliteli çelik üretimi yapacaklarını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde var olan çelik malzemesinin içerisine yeni alaşım elementleri ilave ettik. Kendi teknolojimiz ve imkanlarımızla elde ettiğimiz ürünü daha sonra birtakım termomekanik işlemlere tabi tutarak farklı bir ürün haline getirdik. Bu malzeme zırh, zırhlı personel taşıyıcı, askeri araç ve tank yapımında kullanılabilecek. Ürünümüzü çok kısa sürede görücüye çıkarmayı planlamaktayız. Yerli ve milli ürünümüz, yurt dışından ithal edilen ürünlere göre maliyet açısından daha uygun olarak karşımıza çıkacaktır."

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