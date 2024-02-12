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        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

        Mersin'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları kişinin, başkasına ait banka hesabına 500 bin lira göndermesini sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 12.02.2024 - 09:42
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        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
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        Mersin'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları kişinin, başkasına ait banka hesabına 500 bin lira göndermesini sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, banka hesabına nereden geldiğini bilmediği yüksek miktardaki paradan şüphelenen S.T, durumu polise bildirdi.

        Polisin incelemesinde, S.T'nin banka kartının şüpheliler Ü.S. ve Ö.D. tarafından dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı tespit edildi. S.T'nin hesabına gelen 500 bin liranın, zanlıların kendilerini polis ve asker olarak tanıttıkları E.S'den temin ettikleri belirlendi.

        Hesaba bloke koyduran polis, adreslerine düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Ö.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ü.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, dolandırıldığı saptanan E.S'ye 500 bin lirası iade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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