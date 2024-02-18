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        Mersin'de sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:21 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:21
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        Mersin'de sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, Sayağzı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 12 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla kanal kenarına çıkarıldı.

        Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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