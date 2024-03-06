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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 21:55 Güncelleme: 06.03.2024 - 21:55
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Blaz Zupancic (Slovenya)

        ÇBK Mersin: Mabrey 16, Epoupa 4, Araujo 12, Mavunga 10, Copper 18, Kiss 10, Cornelius 11, Derin Yaya 1, Hollingsworth 2, Sinem Ataş 2, Melis Gülcan, Asena Yalçın

        Casademont Zaragoza: Ortiz 5, Gulbe 5, Fiebich 12, Atkinson 10, Diallo 7, Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Gimeno 12, Hermosa 2, Geldof

        1. Periyot: 23-11

        Devre: 44-33

        3. Periyot: 65-41

        Diskalifiye: 36.41 Mabrey (ÇBK Mersin)

        Beş faulle çıkan: 38.40 Mavunga (ÇBK Mersin)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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