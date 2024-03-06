Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Blaz Zupancic (Slovenya)
ÇBK Mersin: Mabrey 16, Epoupa 4, Araujo 12, Mavunga 10, Copper 18, Kiss 10, Cornelius 11, Derin Yaya 1, Hollingsworth 2, Sinem Ataş 2, Melis Gülcan, Asena Yalçın
Casademont Zaragoza: Ortiz 5, Gulbe 5, Fiebich 12, Atkinson 10, Diallo 7, Lacorzana, Holesinska 2, Pointer 8, Gimeno 12, Hermosa 2, Geldof
1. Periyot: 23-11
Devre: 44-33
3. Periyot: 65-41
Diskalifiye: 36.41 Mabrey (ÇBK Mersin)
Beş faulle çıkan: 38.40 Mavunga (ÇBK Mersin)
MERSİN
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