Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, mazbatasını aldı
CHP'den Anamur Belediye Başkanı seçilen Durmuş Deniz, görevine başladı.
CHP'den Anamur Belediye Başkanı seçilen Durmuş Deniz, görevine başladı.
Deniz, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Deniz, daha sonra belediye binasına geçerek görevi devraldı.
Belediye binası balkonundan vatandaşlara hitap eden Deniz, kendisine oy verenlere teşekkür etti.
Deniz, ilçeyi hak ettiği yere taşıyacaklarını kaydetti.
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