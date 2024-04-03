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        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, mazbatasını aldı

        CHP'den Anamur Belediye Başkanı seçilen Durmuş Deniz, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:59 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:59
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        Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, mazbatasını aldı
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        CHP'den Anamur Belediye Başkanı seçilen Durmuş Deniz, görevine başladı.

        Deniz, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Deniz, daha sonra belediye binasına geçerek görevi devraldı.

        Belediye binası balkonundan vatandaşlara hitap eden Deniz, kendisine oy verenlere teşekkür etti.

        Deniz, ilçeyi hak ettiği yere taşıyacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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