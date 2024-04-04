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        Mersin'de hastanede tedavi gören annesini öldüren kişi tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini tedavi gördüğü hastanede bıçaklayıp silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:29
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        Mersin'de hastanede tedavi gören annesini öldüren kişi tutuklandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini tedavi gördüğü hastanede bıçaklayıp silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı.

        Dün, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören annesi Selma Çiftçi'yi (61) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Murat A'nın (33), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hastanenin beyin cerrahisi bölümünde tedavi gören Çiftçi, dün kendisine refakat eden oğlu tarafından bıçaklandıktan sonra tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybetmişti. Silah sesini duyan güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirdiği Murat A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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