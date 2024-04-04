Mersin'de hastanede tedavi gören annesini öldüren kişi tutuklandı

Hastanenin beyin cerrahisi bölümünde tedavi gören Çiftçi, dün kendisine refakat eden oğlu tarafından bıçaklandıktan sonra tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybetmişti. Silah sesini duyan güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirdiği Murat A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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