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        Mersin'de yangın çıkan ev ve araçta ölü bulunan aynı aileden 3 kişinin cenazeleri defnedildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, kırsal mahallede yangın çıkan evdeki anne ve oğlu ile yanmış aracında ölü bulunan babanın cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:47
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        Mersin'de yangın çıkan ev ve araçta ölü bulunan aynı aileden 3 kişinin cenazeleri defnedildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, kırsal mahallede yangın çıkan evdeki anne ve oğlu ile yanmış aracında ölü bulunan babanın cenazeleri toprağa verildi.

        İlemin Mahallesi'nde dün yangın çıkan evde hayatını kaybeden Nurgül Kaya (33) ve oğlu Emrullah Kaya (13) ile kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunan Neşet Kaya'nın (40) cenazelerinin hastanedeki işlemleri tamamlandı.

        Cenazeler, evlerinin önünde helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü.

        Kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma ekipleri H.E'yi (35) gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.E. adliyeye sevk edildi.

        İddiaya göre, şüpheli H.E'nin yangında hayatını kaybeden Nurgül Kaya'nın alyansını bir kuyumcuya sattığı öğrenildi. Bu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Erdemli ilçesinde dün, ilçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi'nde 2 katlı evin üst katındaki dairede henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Evde yapılan incelemede, Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlenmiş, mahalleye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yanmış araçta ise vücudunda yanıklar olan baba Neşet Kaya'nın cansız bedeni bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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