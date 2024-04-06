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        Mersin'de devrilerek yanan tırın sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilerek yanan muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 20:31 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:31
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        Mersin'de devrilerek yanan tırın sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilerek yanan muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde H.O. idaresindeki 33 AJP 805 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü tır kullanılamaz hale geldi.

        Yaralanan H.O, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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