Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tamamlandı

Bisikletlilerin, kentin doğal güzellikleri arasında pedal çevirdiğini belirten Seçer, "Benim için özne Mersin ve Mersin'in tanıtımıdır. Festivaller, spor müsabakaları ve aktiviteleri çoğaltmak zorundayız." dedi.

Anamur ilçesinde 4 Nisan'da başlayan Tour of Mersin'in genel klasmanında, Polonya'dan Marcin Budzinski ilk sırada yer aldı. Almanya'dan Oliver Mattheis ikincilik, Eritre'den Dawit Yeman ise üçüncülük elde etti.

Türkiye'nin de arasında bulunduğu 30 ülkeden 171 sporcunun katıldığı organizasyonun 4. ve son etabı, Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda (Tour of Mersin), Polonya'dan Marcin Budzinski genel klasman birincisi oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.