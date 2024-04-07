Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'deki "Taş Bina" restorasyonla müzeye dönüştürülecek

        Mersin'de uzun yıllar Büyükşehir Belediyesince kullanılan "Taş Bina", restorasyonun ardından kent müzesi olarak hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 18:08 Güncelleme: 07.04.2024 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'deki "Taş Bina" restorasyonla müzeye dönüştürülecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de uzun yıllar Büyükşehir Belediyesince kullanılan "Taş Bina", restorasyonun ardından kent müzesi olarak hizmet verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi birimlerinin taşınmasının ardından boşaltılan binada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca restorasyon başlatıldı.

        Yaklaşık 3 bin 200 metrekare alana sahip olan tarihi yapı, çalışmanın ardından kent müzesi olarak hizmete açılacak.

        Binada, sergi ve toplantı salonları ile fuaye alanı da bulunacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, "Taş Bina'mız, şehrin ortak kullanımına katılarak, Mersin ve Mersinlilerle yaşamaya devam edecek." ifadesini kullandı.

        "Taş Bina", 1900'lerinden başından itibaren tuz deposu, konut ve fabrika gibi farklı amaçlarda kullanılmış, sonrasında uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi hizmet binası olarak tercih edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        TFF'den seçim kararı!
        TFF'den seçim kararı!
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 ay geride kaldı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı!
        Cem Yılmaz açıkladı
        Cem Yılmaz açıkladı
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Doluluk yüzde 98'e ulaştı
        Correa iddiası!
        Correa iddiası!
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tamamlandı
        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tamamlandı
        Gülnar Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı
        Gülnar Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı
        Çift ile oğullarını öldürüp gasbettiği altınlardan biriyle borç ödemiş
        Çift ile oğullarını öldürüp gasbettiği altınlardan biriyle borç ödemiş
        Mersin'de 3 kişinin ölümüne ilişkin tutuklanan zanlının altın çaldığı belir...
        Mersin'de 3 kişinin ölümüne ilişkin tutuklanan zanlının altın çaldığı belir...
        Mersin'de devrilerek yanan tırın sürücüsü yaralandı
        Mersin'de devrilerek yanan tırın sürücüsü yaralandı
        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda üçüncü etap tamamlandı
        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda üçüncü etap tamamlandı