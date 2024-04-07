Mersin'de hurdalıkta çıkan yangında bir çocuk öldü
Mersin'in Silifke ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı çadırın yanında bulunan hurdalıkta çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.
Mersin'in Silifke ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı çadırın yanında bulunan hurdalıkta çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Say Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı çadırın yanındaki hurdalıkta yangın çıktı.
Yangını fark eden ailenin ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında Suriye uyruklu Fards Elhayır'ın (6) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.