Mersin'de hurdalıkta çıkan yangında bir çocuk öldü

Yangını fark eden ailenin ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Say Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı çadırın yanındaki hurdalıkta yangın çıktı.

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