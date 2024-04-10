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        Aladağ ve Silifke'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Adana'nın Aladağ ilçesi ve Mersin'in Silifke ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:50 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:50
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        Aladağ ve Silifke'de bayramlaşma programı düzenlendi
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        Adana'nın Aladağ ilçesi ve Mersin'in Silifke ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Aladağ'da Merkez Camisi'nin avlusunda bayramlaşma programı yapıldı.

        Programa katılan Kaymakamı Hasan Ali Kurt ve Belediye Başkanı Kemal Özdemir, vatandaşların bayramını kutladı.

        Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törende konuklarıyla bayramlaştı.

        Katılımcılara çilek ve erik ikram eden Aslaner, sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı, Silifke M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu ve huzurevine ziyarette bulundu.

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