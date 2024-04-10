Aladağ ve Silifke'de bayramlaşma programı düzenlendi

Katılımcılara çilek ve erik ikram eden Aslaner, sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı, Silifke M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu ve huzurevine ziyarette bulundu.

Adana'nın Aladağ ilçesi ve Mersin'in Silifke ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

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