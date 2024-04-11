Tarsus'ta dolu etkili oldu

Mahalledeki bazı şeftali ağaçları da yağıştan etkilendi.

İlçede dün gece başlayan dolu, Çiçekli Mahallesi'nde açıkta yetiştirilen tarım ürünlerinde hasara neden oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde zarar oluştu.

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