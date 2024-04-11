Tarsus'ta dolu etkili oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde zarar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde zarar oluştu.
İlçede dün gece başlayan dolu, Çiçekli Mahallesi'nde açıkta yetiştirilen tarım ürünlerinde hasara neden oldu.
Mahalledeki bazı şeftali ağaçları da yağıştan etkilendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, bölgede hasar tespit çalışması yapılacağını bildirdi.
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