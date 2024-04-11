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        Tarsus'ta dolu etkili oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:33
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        Tarsus'ta dolu etkili oldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bazı tarım arazilerinde zarar oluştu.

        İlçede dün gece başlayan dolu, Çiçekli Mahallesi'nde açıkta yetiştirilen tarım ürünlerinde hasara neden oldu.

        Mahalledeki bazı şeftali ağaçları da yağıştan etkilendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, bölgede hasar tespit çalışması yapılacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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