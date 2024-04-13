Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından tribünlerde gerginlik yaşandı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor'un, sahasında Mondihome Kayserispor ile oynadığı maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından müsabakaya ilk 11'de başlayan Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım ile ev sahibi tribünündeki bir taraftar arasında tartışma çıktı. Saha kenarına inen taraftar, spor polisi ve güvenlik ekiplerince durdurulduktan sonra dışarı çıkarıldı. Bu sırada tribünlerdeki bazı kişiler de sahaya su şişesi ve meşale attı.