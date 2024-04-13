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        Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından tribünlerde gerginlik yaşandı

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor'un, sahasında Mondihome Kayserispor ile oynadığı maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 21:46 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:46
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        Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından tribünlerde gerginlik yaşandı
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Adana Demirspor'un, sahasında Mondihome Kayserispor ile oynadığı maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı.

        Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından müsabakaya ilk 11'de başlayan Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım ile ev sahibi tribünündeki bir taraftar arasında tartışma çıktı. Saha kenarına inen taraftar, spor polisi ve güvenlik ekiplerince durdurulduktan sonra dışarı çıkarıldı. Bu sırada tribünlerdeki bazı kişiler de sahaya su şişesi ve meşale attı.

        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve takımların teknik heyeti, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

        Gerginliğin durulmasının ardından taraftarlar stadı terk etmeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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