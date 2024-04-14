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        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 14.04.2024 - 17:53
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        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali
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        Salon:ServetTazegül Spor Salonu

        Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Franko Gracin (Hırvatistan)

        ÇBK Mersin: Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,

        ZVVZ USK Prag: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova

        1. Periyot: 18- 27

        Devre: 36 - 52

        3. Periyot: 56 - 66

        Beş faulle çıkanlar: 34.26 Mavunga (ÇBK Mersin)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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