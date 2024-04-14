FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı

Kupayı da alan sarı-lacivertli ekip şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Kayla McBride de törende madalyasını aldı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Fenerbahçeli basketbolculara madalyalarını Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi.

Mersin'de düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa ekibini yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

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