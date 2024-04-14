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        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törenle kupasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 21:33 Güncelleme: 14.04.2024 - 21:33
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        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe, kupasını aldı
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        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törenle kupasını aldı.

        Mersin'de düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa ekibini yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

        Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Fenerbahçeli basketbolculara madalyalarını Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi.

        Kupayı da alan sarı-lacivertli ekip şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Kayla McBride de törende madalyasını aldı.

        Törende Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımına da ikincilik madalyası takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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