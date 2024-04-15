Mersin'de depoda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 katlı müstakil evin altındaki depoda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 katlı müstakil evin altındaki depoda çıkan yangın söndürüldü.
Tömük Mahallesi'nde boş sandıkların tutulduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 2 katlı eve yayılmadan söndürüldü.
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