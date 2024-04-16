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        Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı

        Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunca Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:16
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        Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlandı
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        Mersin'de, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunca Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Merkez Akdeniz ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte Roman müzisyenler sahne aldı.

        Programda Roman kültürünü yansıtan oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Katılımcılar, müzisyenlerin söylediği şarkılara eşlik etti.

        Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, yaptığı konuşmada, kendileri için kıymetli bir gün olduğunu ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız da Roman vatandaşlara her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

        Programa, Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Roman vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

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