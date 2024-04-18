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        Mersin'de kaçak araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

        Mersin'de gümrük kaçağı araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:54
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        Mersin'de kaçak araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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        Mersin'de gümrük kaçağı araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir tamirhaneye operasyon düzenledi.

        Adreste, yedek parça olarak satışa sunulması için parçalanan gümrük kaçağı 2 otomobil ve 2 cip ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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