Mersin'de Silifke Belediyesinden çıkarılan işçiler için protesto

Hizmet-İş Sendikasının işçiler görevlerine dönene kadar mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Özdemir, "İşçilerin istedikleri sendikaya girmeleri, üye olmaları anayasal haklarıdır. Bu yapılan zorbalıklara, zulümlere sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunan Özdemir, "Seçimden önce işçileri ziyaret ediyorsun, onlarla fotoğraf çektiriyorsun ve 'Beraber çalışacağız.' diyorsun. Seçimi kazanır kazanmaz bunlara ihanet ederek hemen kapı dışarı bırakıyorsun. Siz farklı konuşuyorsunuz, belediye başkanlarınız farklı hareket ediyor. Mutlaka bu zulümlere 'dur' deyiniz." ifadelerini kullandı.

Turgut'a tepki gösteren Özdemir, "Silifke Belediye Başkanı seçimden sonra mazbatasını alır almaz 'bayram, seyran' demeden, insanların ekmeğini gözetmeden 30 kişiyi işten çıkarttı. Türkiye'deki belediye başkanlarına sesleniyoruz; sizin göreviniz kazanır kazanmaz işçilerin ekmeğiyle uğraşmak değil, şehirlerinize hizmet etmektir." dedi.

İşten çıkarılan işçilerin de yer aldığı katılımcılar, basın açıklamasının ardından oturma eylemi yaptı.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde bir araya gelen grup, CHP'den Silifke Belediye Başkanı seçilen Mustafa Turgut'u protesto etti.

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