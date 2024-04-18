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        Akkuyu NGS'de bütün sistemler titizlikle kontrol ediliyor

        Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ayarlama ve başlatma safhasının santralin ömrü için çok önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Bu aşamada bütün sistemlerin ve ekipmanların kapsamlı kontrolünü yapıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:36 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:47
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        Akkuyu NGS'de bütün sistemler titizlikle kontrol ediliyor
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        Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ayarlama ve başlatma safhasının santralin ömrü için çok önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Bu aşamada bütün sistemlerin ve ekipmanların kapsamlı kontrolünü yapıyoruz." dedi.

        Radchenko, Akkuyu NGS sahasında gazetecilere, kendileri için birinci ünitenin önemli olduğunu söyledi.

        Proje ekibinin bütün çabalarının bu üniteye odaklı olduğunu anlatan Radchenko, birinci ünitede nükleerle ilgili binalarda ana inşaat çalışmalarının tamamlandığını anımsattı.

        Şu anda ayarlama ve başlatma çalışmalarına kapsamlı olarak başladıklarını bildiren Radchenko, "Ayarlama ve başlatma safhası santralin ömrü için çok önemli bir aşama. Bu aşamada bütün sistemlerin ve ekipmanların kapsamlı kontrolünü yapıyoruz." diye konuştu.

        Radchenko, kontrollerin ardından sıcak ve soğuk deneme aşamasına geçileceğinin bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sıcak ve soğuk deneme aşamasından sonra bütün sistemlerin tekrar kontrolü, yıkanması ve hidrolik testlerinin yapılması ayrıca reaktöre simülasyon yakıt çubuklarının yüklenmesi gibi işlemlerin yapılması öngörülüyor. Bizim uzmanlarımız biraz önce reaktör şaftının yanında bulunan bekletme havuzunun hidrolik testlerini tamamladı. Bu havuzda reaktörden çıkarılan kullanılmış nükleer yakıt bekletiliyor olacak. Bu denemeler ve testler bitti. Ayrıca şu an yakıt yükleme makinesinin kurulumunun çalışmaları devam ediyor. Bu makine reaktöre yakıtın yüklenmesi ve reaktörden yakıtın çıkarılması için kullanılacak."

        Santralin inşaat sahasındaki çalışmaların devam ettiğini belirten Radchenko, "Bütün çalışmalar santralin takvimine uygun ve planlı olarak yürütülmektedir. Bu yılın sonuna kadar biz artık birinci ünitede ilk test elektrik enerjisini elde etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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