Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de narenciye balı hasadı yapıldı

        Mersin'in Mezitli ilçesindeki kovanlarda üretilen narenciye balının sağımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de narenciye balı hasadı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Mezitli ilçesindeki kovanlarda üretilen narenciye balının sağımı gerçekleştirildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, Kale Mahallesi'ndeki kovanlarda üretilen narenciye balı için hasat etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, sezonun üreticilere hayırlı olmasını diledi, arıcılarla bal sağımı yaptı.

        Pehlivan, Mersin'in yaklaşık 327 bin arı kovanı sayısıyla Türkiye'de 4. sırada yer aldığını belirterek, "Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 115 bin ton bal üretiliyor. Bu üretimin 3 bin 500 tonu da buradaki arıcılarımız tarafından gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

        Etkinliğe Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!

        Benzer Haberler

        Mersin'de organize edilen triatlon kupaları yarın başlayacak
        Mersin'de organize edilen triatlon kupaları yarın başlayacak
        Yenişehir Dünya ve Avrupa Triatlon Yarışları'na hazır
        Yenişehir Dünya ve Avrupa Triatlon Yarışları'na hazır
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 5 gözaltı
        Mersin'de park halindeki otomobil yandı
        Mersin'de park halindeki otomobil yandı
        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu