Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede izinsiz kazı gerçekleştirildiği belirlendi.
Tespit edilen bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
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