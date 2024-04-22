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        Mersin Üniversitesi'nde SEECO projesi tanıtıldı

        Mersin Üniversitesi'nde Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'nin (SEECO) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:09
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        Mersin Üniversitesi'nde SEECO projesi tanıtıldı
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        Mersin Üniversitesi'nde Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'nin (SEECO) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Transfer Ofisinin koordinatörlüğünde çevrim içi düzenlenen toplantıda, Çukurova Kalkınma Ajansı proje ekibinden Murat Ertanıroğlu katılımcılara bilgi verdi.

        Ertanıroğlu, projenin temelinin toplumsal uyuma dayandığını belirterek, "Projenin amacı sosyal girişimcilik yoluyla kadınların, gençlerin sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesine ve toplumsal uyumunun sağlanmasına katkıda bulunmak, onlara yeni istihdam alanları oluşturmaktır." ifadesini kullandı.

        Projenin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaklarını vurgulayan Ertanıroğlu, proje kapsamında kadın ve genç girişimcilere yönelik 2 bin 266 eğitim verildiğini ve hibe desteği sağlandığını dile getirdi.

        Ertanıroğlu, proje kapsamında ayrıca 25 kapasite geliştirme faaliyeti gerçekleştirildiğini, 70 sosyal girişimcilik tesisi kurulduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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