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        Mersin'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Mersin'in Mezitli ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:49 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:49
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        Mersin'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İbrahim Öztürk'ün (54) kullandığı 33 AOT 667 plakalı mobilya malzemesi yüklü kamyonet, Tarsus-Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Mezitli Viyadüğü'nde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçta bulunan 3 kişiden sürücü Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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