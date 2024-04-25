Mersin'de devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Mersin'in Mezitli ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.
İbrahim Öztürk'ün (54) kullandığı 33 AOT 667 plakalı mobilya malzemesi yüklü kamyonet, Tarsus-Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Mezitli Viyadüğü'nde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta bulunan 3 kişiden sürücü Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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