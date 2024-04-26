Hatayspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Mersin'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Mersin'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligdeki 33 karşılaşmada topladığı 33 puanla haftaya 18. sırada giren Hatayspor, 49 puanla 5. sırada bulunan RAMS Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.
RAMS Başakşehir, sezonun ilk yarısında Hatayspor'u 1-0 yenmişti.
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