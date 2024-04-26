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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Mersin'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:01 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:01
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Mersin'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligdeki 33 karşılaşmada topladığı 33 puanla haftaya 18. sırada giren Hatayspor, 49 puanla 5. sırada bulunan RAMS Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.

        RAMS Başakşehir, sezonun ilk yarısında Hatayspor'u 1-0 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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