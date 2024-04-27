Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Mustafa Taşpınar'ın emekli öğretim üyesi olduğu ve doğa yürüyüşü için Konya'dan Mersin'e geldiği belirtilmişti.

Ekiplerin, dün dağlık alanda sürdürdüğü aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

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