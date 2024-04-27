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        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Mersin'in Toroslar ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:05
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        Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

        Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde 4 gün önce kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar'ın bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerin, dün dağlık alanda sürdürdüğü aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi.

        Bölgedeki aramalara jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri katılıyor.

        Mersin'de, 23 Nisan günü Mustafa Taşpınar'dan (79) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde Taşpınar'ın bulunması için 24 Nisan'da çalışma başlatmıştı.

        Mustafa Taşpınar'ın emekli öğretim üyesi olduğu ve doğa yürüyüşü için Konya'dan Mersin'e geldiği belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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