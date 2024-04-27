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        Mersin'de bahis sitelerinde para nakline aracılık iddiasıyla 35 zanlı yakalandı

        Mersin'de yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık yaptıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:29 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:29
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        Mersin'de bahis sitelerinde para nakline aracılık iddiasıyla 35 zanlı yakalandı
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        Mersin'de yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık yaptıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri öne sürülen 35 kişinin kimliği belirlendi.

        Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde, 31 cep telefonu, 31 SIM kart, dizüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

        Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemelerde, 450 milyon liralık para transferi tespit edildi.

        Emniyete götürülen 35 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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