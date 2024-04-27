Mersin'de bahis sitelerinde para nakline aracılık iddiasıyla 35 zanlı yakalandı

Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemelerde, 450 milyon liralık para transferi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri öne sürülen 35 kişinin kimliği belirlendi.

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