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        Mersin'de şiddete uğrayan otizmli gencin ailesi bakıcıya verilen cezayı az buldu

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, engelli bakım merkezinde şiddet uğrayan otizm engelli gencin annesi, bakıcıya verilen 12 ay hapis cezasını az buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:39 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:39
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        Mersin'de şiddete uğrayan otizmli gencin ailesi bakıcıya verilen cezayı az buldu
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde, engelli bakım merkezinde şiddet uğrayan otizm engelli gencin annesi, bakıcıya verilen 12 ay hapis cezasını az buldu.

        Anne Muazzez Ünal, gazetecilere, oğlunun engelli bakım merkezinde yatılı kaldığını anlattı.

        Yaşanan durumu oğluyla görüntülü konuşma gerçekleştirdikleri sırada gözünde şişlik gördüklerinde fark ettiklerini belirten anne Ünal, daha sonra karakola giderek şikayetçi olduklarını söyledi.

        Konuyla ilgili şikayette bulunmalarına bakım merkezi yetkililerinin çok sinirlendiğini öne süren Ünal, "Merkezden 'karakola gittiğiniz anda çocuğunuzu buradan almak zorunda kalırsınız' gibi söylemde bulundular. Karakola gittik, hastaneden raporunu aldık. 'Basit yaralama' olarak girmiş rapor. Akabinde de çok kısa sürede mahkeme oldu. Mahkeme bir haftada zaten bitti." diye konuştu.

        Anne Ünal, oğlunun doğum gününde bakıcı tarafından şiddet gördüğünü ve bu durumun görüntülerde mevcut olduğunu ifade etti.

        Sanığa verilen 12 ay hapis cezasını az bulduklarını belirten anne Ünal, "Bir travma geçirdik. Enteresan taraflarından birisi de olay sonrasında oğlumla psikolog görüşme yapılmamış. Bizimle de hiç iletişime geçilmedi. İstinafa müracaat edeceğiz. Hatta işlemler başlatıldı." dedi.

        Oğlunun aynı engelli bakım merkezinde kalmaya devam ettiğini anlatan Ünal, merkez yetkililerinin ise bu durumdan rahatsız olduğunu ve çocuğunu orada istemediklerini savundu.

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, engelli bakım merkezinde otizm engelli gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan bakıcı Ali K, 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 25 Ocak'ta yaşanan olay, engelli bakım merkezindeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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