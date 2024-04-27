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        Mersin'de asayiş uygulaması yapıldı

        Mersin'de asayiş uygulamasında 486 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:01
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        Mersin'de asayiş uygulaması yapıldı
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        Mersin'de asayiş uygulamasında 486 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, 486 kişinin GBT'si sorgulandı, çok sayıda iş yeri de denetlendi.

        Uygulamalarda, "dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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