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        Mersin'de Gazze için yardım kampanyası başlatıldı

        Türk Kızılay Mersin Şubesi ile Muşlu İş Adamları ve Girişimciler Derneği (MİGDER) Gazze'ye gönderilecek 10. İyilik Gemisi için yardım kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:06
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        Mersin'de Gazze için yardım kampanyası başlatıldı
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        Türk Kızılay Mersin Şubesi ile Muşlu İş Adamları ve Girişimciler Derneği (MİGDER) Gazze'ye gönderilecek 10. İyilik Gemisi için yardım kampanyası başlattı.

        Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Levent Özbay, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, süreç içerisinde Gazze'ye gönderilen yardım gemilerine destek sunanlara teşekkür etti.

        Birlik ve beraberliğin önemine değinen Özbay, "Şimdi derneklerimizin ve vatandaşlarımızın destekleriyle 10. İyilik Gemisini göndereceğiz." dedi.

        MİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Özmen de Filistin halkının yaralarını sarma noktasında desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

        Hayırseverlerin desteğiyle toplanacak yardımlar 10. İyilik Gemisi ile Gazze'ye gönderilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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