Mersin'de Gazze için yardım kampanyası başlatıldı

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Özbay, "Şimdi derneklerimizin ve vatandaşlarımızın destekleriyle 10. İyilik Gemisini göndereceğiz." dedi.

Türk Kızılay Mersin Şubesi ile Muşlu İş Adamları ve Girişimciler Derneği (MİGDER) Gazze'ye gönderilecek 10. İyilik Gemisi için yardım kampanyası başlattı.

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