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        Mersin'de uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü öldü

        Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:39 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:39
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        Mersin'de uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü öldü
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        Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

        Ovabaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışma yapıldığı sırada Mustafa Söğüt (36) idaresindeki iş makinesi, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Söğüt'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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