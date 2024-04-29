Mersin'de kaldırıma çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sefa Özüş idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde kaldırıma çarptı.
Devrilen motosikletteki sürücü ve arkasındaki kuzeni Süleyman Özüş yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Süleyman Özüş ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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