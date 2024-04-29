Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Mersin Valisi Pehlivan'a ziyaret
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz ve beraberindeki heyet, Pehlivan ile makamında görüştü.
Ziyarette, Kocaeli ve Mersin'de devam eden çalışmalara yönelik değerlendirmede bulunuldu.
Vali Pehlivan ve Yavuz, görüşmenin ardından Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Okuldaki sınıf, atölye ve laboratuvarları inceleyen Pehlivan ve Yavuz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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