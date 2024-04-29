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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Mersin Valisi Pehlivan'a ziyaret

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:01 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:01
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Mersin Valisi Pehlivan'a ziyaret
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz ve beraberindeki heyet, Pehlivan ile makamında görüştü.

        Ziyarette, Kocaeli ve Mersin'de devam eden çalışmalara yönelik değerlendirmede bulunuldu.

        Vali Pehlivan ve Yavuz, görüşmenin ardından Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Okuldaki sınıf, atölye ve laboratuvarları inceleyen Pehlivan ve Yavuz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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