Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Mersin'de 5 kilo 72 gram eroin ve 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 5 kilo 72 gram eroin ve 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Çalışmada, 5 kilo 72 gram eroin, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 43 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.
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