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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Mersin'de 5 kilo 72 gram eroin ve 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:03
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de 5 kilo 72 gram eroin ve 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Çalışmada, 5 kilo 72 gram eroin, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 43 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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