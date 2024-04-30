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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 1814 kişi yakalandı

        Mersin'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 1814 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:29
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 1814 kişi yakalandı
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        Mersin'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 1814 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, son bir ayda çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 1814 kişi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 54'ü tutuklandı.

        Öte yandan, tasarlayarak öldürme, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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