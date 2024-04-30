Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 1814 kişi yakalandı

Öte yandan, tasarlayarak öldürme, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bu kapsamda, son bir ayda çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 1814 kişi gözaltına aldı.

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