Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de araçların önlerinin kesildiği öne sürülen otoyolda denetimler sürüyor

        Mersin'de polis ekipleri, kimliği belirsiz kişilerin araçları durdurmaya çalışıp hırsızlık girişiminde bulundukları iddia edilen otoyolda uygulama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de araçların önlerinin kesildiği öne sürülen otoyolda denetimler sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de polis ekipleri, kimliği belirsiz kişilerin araçları durdurmaya çalışıp hırsızlık girişiminde bulundukları iddia edilen otoyolda uygulama yaptı.

        Asayiş Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gece saatlerinde seyreden araçların önlerine aniden çıkan ve hırsızlık için kumpas kurdukları öne sürülen kişilerle ilgili çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, TAG Otoyolu'nun çeşitli mevkilerinde denetim yapıldı.

        Araçların camlarına yumurta atarak sürücüleri durdurmaya çalıştıkları iddia edilen şüphelilerin tespiti için otoyoldaki köprülerin çevresini inceleyen ekipler, çalı ve ağaçların arasını da kontrol etti.

        Olumsuz bulguya rastlanmayan otoyolda dron destekli uygulamalar aralıksız devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin emniyet birimlerine herhangi bir müracaatın yapılmadığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend

        Benzer Haberler

        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 1814 kişi yakalandı
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 1814 kişi yakalandı
        Mersin'de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan tır devrildi
        Mersin'de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan tır devrildi
        Mersin Valiliğinden "otoyolda yaşanan olaylara" ilişkin açıklama
        Mersin Valiliğinden "otoyolda yaşanan olaylara" ilişkin açıklama
        'Araçların ön camına yumurta atıp, gasbediyorlar' iddiasına 'Şikayet yok' a...
        'Araçların ön camına yumurta atıp, gasbediyorlar' iddiasına 'Şikayet yok' a...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Mersin Valisi Pehlivan'a ziyaret
        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Mersin Valisi Pehlivan'a ziyaret