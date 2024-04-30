Mersin'de araçların önlerinin kesildiği öne sürülen otoyolda denetimler sürüyor

Mersin'de polis ekipleri, kimliği belirsiz kişilerin araçları durdurmaya çalışıp hırsızlık girişiminde bulundukları iddia edilen otoyolda uygulama yaptı.

Asayiş Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gece saatlerinde seyreden araçların önlerine aniden çıkan ve hırsızlık için kumpas kurdukları öne sürülen kişilerle ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, TAG Otoyolu'nun çeşitli mevkilerinde denetim yapıldı.

Araçların camlarına yumurta atarak sürücüleri durdurmaya çalıştıkları iddia edilen şüphelilerin tespiti için otoyoldaki köprülerin çevresini inceleyen ekipler, çalı ve ağaçların arasını da kontrol etti.