Mersin'de 7 aracı kundaklayan zanlı yakalandı

Yürütülen çalışmalarla zanlının Y.A. olduğu tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Mersin'imizde 7 ayrı kundaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen terör iltisaklı şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda araç kundaklama olaylarında kullanılan düzeneği hazırlarken suç üstü yakalanmıştır. Düzenek yapımında kullanılan malzemelere el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 ayrı kundaklama olayının failinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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