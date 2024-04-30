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        Mersin'de 7 aracı kundaklayan zanlı yakalandı

        Mersin'de 7 aracı kundakladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:56
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        Mersin'de 7 aracı kundaklayan zanlı yakalandı
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        Mersin'de 7 aracı kundakladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7 ayrı kundaklama olayının failinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Yürütülen çalışmalarla zanlının Y.A. olduğu tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Mersin'imizde 7 ayrı kundaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen terör iltisaklı şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda araç kundaklama olaylarında kullanılan düzeneği hazırlarken suç üstü yakalanmıştır. Düzenek yapımında kullanılan malzemelere el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, zanlının, 27 Nisan'da gece saatlerinde bir aracı düzenek yardımıyla kundakladığına ilişkin anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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