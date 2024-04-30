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        Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan apartman dairesindeki bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:00
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        Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan apartman dairesindeki bir kişi yaralandı.

        Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 3 katlı binanın ikinci katındaki ikamette henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaralanan Mehmet Dökümlü'yü ambulansa taşıdı.

        Emekli astsubay olduğu öğrenilen Dökümlü, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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