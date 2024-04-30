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        Mersin'de bir haftada 920 firari hükümlü yakalandı

        Mersin Valiliği, son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 920 hükümlünün yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:51
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        Mersin'de bir haftada 920 firari hükümlü yakalandı
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        Mersin Valiliği, son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 920 hükümlünün yakalandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet ve Jandarma birimleri kentin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

        Aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, son bir haftada haklarında 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 879, 5-10 yıl cezası olan 23, 10-20 yıl cezası olduğu belirlenen 15, 20 yıl ve üzeri cezası olduğu saptanan 3 kişi olmak üzere 920 firari hükümlüyü yakaladı.

        Öte yandan, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla aranan kişilere yönelik operasyonlarda da 483 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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