Mersin'de inşaattan düşen işçi yaralandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Seymenli Mahallesi 45117 Sokak'taki inşaatta çalışan Y.D, henüz belirlenemeyen nedenle zeminde açılan çukura düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla çukurdan çıkarılan yaralı işçi, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.