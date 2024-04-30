Mersin'de inşaattan düşen işçi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Seymenli Mahallesi 45117 Sokak'taki inşaatta çalışan Y.D, henüz belirlenemeyen nedenle zeminde açılan çukura düştü.

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