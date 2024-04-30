Anamur'da polis ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi

Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik kuralları hakkında bilgi verdi, emniyet kemeri ve servis araçlarına binme konularında uyarılarda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kalınören İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

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