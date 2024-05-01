Mersin'de otomobil kaldırıma çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
A.D'nin kullandığı 33 ARD 405 plakalı otomobil, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtaş Mahallesi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kaldırımdaki Sultan Sedef (33) ve Suriye uyruklu Mahmut Alhacim'e (33) ile ağaçlara çarpan araç devrildi
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve 2 yaya, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Sedef, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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