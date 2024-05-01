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        Mersin'de otomobil kaldırıma çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:12
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        Mersin'de otomobil kaldırıma çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        A.D'nin kullandığı 33 ARD 405 plakalı otomobil, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtaş Mahallesi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Kaldırımdaki Sultan Sedef (33) ve Suriye uyruklu Mahmut Alhacim'e (33) ile ağaçlara çarpan araç devrildi

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve 2 yaya, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Sedef, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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