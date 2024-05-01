Süper Lig'de son 10 haftada 5 puan toplayan Hatayspor, düşme hattından çıkamıyor

SERKAN AVCI - Trendyol Süper Lig'de son 10 haftada rakipleri karşısında hanesine 5 puan yazdırabilen Atakaş Hatayspor, 18. sıraya gerilediği ligde düşme hattından uzaklaşamıyor.

Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenip, sonraki hafta Mersin'de konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Hatayspor'un 25. haftadan itibaren başlayan düşüşü dikkati çekiyor.

Son 10 maçta sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik elde eden bordo-beyazlılar, bu müsabakalarda 5 puan toplayarak 18. sıraya geriledi.

- Bordo-beyazlılar 4 haftadır puana hasret Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, son haftalardaki kötü gidişatını durdurmakta güçlük çekiyor. Ligin 30. haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u 3-0 yendiği maçta hanesine 3 puan yazdırmayı başaran Hatay ekibi, sonraki haftalarda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0, İstanbulspor'a 3-0, Bitexen Antalyaspor'a 2-1, RAMS Başakşehir'e 2-1 yenildi. Son 4 haftadır puana hasret kalan bordo-beyazlılar, düşme potasındaki "kırmızı hat"tan çıkmakta zorlanıyor.