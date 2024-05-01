Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu NGS'de inceleme yaptı

Vali Pehlivan, programının devamında, tamamlandıktan sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akkuyu NGS Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığına tahsis edilecek hizmet binasını inceledi, Nükleer Düzenleme Kurumuna ait birimi ziyaret etti.

Güvenlik, asayiş, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile inşaat çalışmalarında gelinen aşamanın değerlendirildiği toplantının ardından Pehlivan, beraberindeki heyetle şantiye alanında inceleme yaptı.

Pehlivan, burada Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov'un katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

Valiliğin açıklamasına göre Pehlivan, Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti.

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