Mersin'de deniz kaplumbağalarının yaşam alanları temizlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarında temizlik çalışması yapıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarında temizlik çalışması yapıldı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları tarafından Göksu Deltası sınırları içindeki Kum Mahallesi plajında farkındalık etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte katılımcılar, çevreden plastik, cam ve diğer atıkları topladı.
Yapılan temizlik sonrası atıklar Silifke Belediyesi ekiplerince çöp toplama alanına götürüldü.
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